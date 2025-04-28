يعقوبيان: حملات ممنهجة شُنّت على نواب التغيير وأعرف من خلفها... وأنا مع الحياد

اعتبرت النائب بولا يعقوبيان ان "حملات شيطنة ممنهجة شُنّت على نواب التغيير قبيل وصول الرئيس سلام الى الحكومة وأعلم من يُموّلها ومن خلفها".



وقالت في حديث للـLBCI " المطلوب تسليم السلاح والنظر الى مصلحة لبنان وأنا مع الحياد لان فيه مصلحة اللبنانيين ويحمي البلد المتواجد وسط منطقة مشتعلة".



واضافت " الأحزاب الحالية مرتاحة لقانون الانتخابات النيابية القائم وأنا لا أعتبره قانونًا جيدًا لكنه المتوفر حاليًا ويجب العمل على إقامة "ميغاسنتر"".