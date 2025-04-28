الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كريستال
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

شقير: لا يمكن للبلد أن ينهض وللاقتصاد أن يزدهر من دون إدارة عامة سليمة

أخبار لبنان
2025-04-28 | 10:59
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
شقير: لا يمكن للبلد أن ينهض وللاقتصاد أن يزدهر من دون إدارة عامة سليمة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
شقير: لا يمكن للبلد أن ينهض وللاقتصاد أن يزدهر من دون إدارة عامة سليمة

عقدت الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقّير اجتماعاً مع وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي، في غرفة بيروت وجبل لبنان، للبحث في متطلبات إصلاح القطاع العام وتنمية الإدارة اللبنانية. 

 

وأكّد شقير أنّ هدف اللقاء خلق تعاون وثيق وشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص في ملفات وقضايا أساسية وهامة جداً في بناء الدولة وتطوير الاقتصاد وخدمة الإنسان.

 

وأشار الى أنّ الهيئات الاقتصادية عقدت سلسلة اجتماعات مع وزراء معنيين بالشأنين الاقتصادي والاجتماعي وجميعها تصب في تحقيق هذه الأهداف. 

 

وقال شقير:  "لقد قمنا بذلك إيماناً منا بأن إنقاذ البلد ونهوضه يتطلب تشابك كل الأيادي المخلصة لأن أزماتنا كبيرة وكثيرة ومتشعبة. وعلى هذا الأساس فإن الهيئات ستكون دائماً إلى جانبكم لمعالجة أوضاع القطاع العام والإدارة اللبنانية وتطويرها بشكل يستجيب لطموحات اللبنانيين".

 

واعتبر أنّ من أبرز الاشكاليات التي عانى منها لبنان والتي كانت سبباً في الإنهيار الاقتصاديّ والماليّ هو القطاع العام، ولا يخفيك أيضاً الأوضاع الصعبة التي مرت وتمر بها الإدارة اللبنانية والتي وصلت إلى حد التفكك والإنهيار.

 

وأكّد أنه لا يمكن للبلد أن ينهض ولا يمكن للاقتصاد أن يتقدم ويزدهر من دون قطاع عام وإدارة لبنانية سليمة متعافية وذكية، وهنا لا بد من الإشارة الى أن مكننة القطاع العام وإدخال الذكاء الإصطناعي واعتماد التوقيع الإلكتروني، تلعب دوراً كبيراً في التقدم على طريق الإصلاح والتطوير.  

 

وشدد شقّير على المسؤولية الكبيرة والحساسة التي يتحملها مكي، خصوصاً إن إصلاح القطاع العام وتطويره يشكل أولوية قصوى تتطلب إرادة وطنية، كما إن إنجاح المهمة يتطلب تعاون الجميع على أسس علمية وهادفة، بعيداً عن التسييس والشعبوية، مؤكداً وقوف الهيئات الإقتصادية إلى جانبه.

 

وأعرب مكي عن سروره بلقاء الهيئات الاقتصادية "الذين تربطني مع معظمهم معرفة قديمة وعلاقة ود وصداقة”.

 

وأكّد أنّ الهدف من اللقاء اليوم هو تأسيس علاقة تشاركية، وإطلاع الهيئات على ما يقوم به، وعلى المشروع الذي يعده لإصلاح القطاع العام والذي لا يزال في صياغته الأولية، والذي يقوم على الإصلاح والتحول الرقمي ومحاربة الفساد".

 

واشار الى أنه سيقوم بعدد من الاجتماعات للإطلاع على رأي بعض الجهات من مجتمع مدني وقطاع عام وقطاع خاص وأكاديمين وخبراء في قطاعات محددة، حول المشروع كي يضعه في صيغته النهائية.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

للبلد

وللاقتصاد

يزدهر

إدارة

سليمة

LBCI التالي
أسرار الصحف 28-4-2025
رابطة الاساتذة المتعاقدين: استمرار الإضراب في المدارس الرسمية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-03-24

أردوغان: من الواضح أنّ المعارضة الرئيسية لا يمكن أن تتسلم مهمة إدارة البلاد ناهيك عن البلديات

LBCI
أخبار لبنان
2025-04-26

وزيرة الشؤون من واشنطن: لبنان لا يمكن أن يحقق نموًا إقتصاديًا من دون إستقرار إجتماعي

LBCI
أخبار لبنان
2025-03-07

سلام: أي اصلاح لا يمكن أن يكتمل من دون أن تكون المرأة شريكة فعالة

LBCI
آخر الأخبار
2025-03-15

بلدية رفح: نحن أمام كارثة إنسانية لا يمكن إحتواؤها بسبب توقف آبار المياه في المدينة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

إنطلاق العد العكسي لمهرجان OMT Beirut Sports Festival

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

الـHSBC وحسابات اللبنانيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

رئيس مجلس الوزراء القطري: لبنان وسوريا يشهدان تقدمًا وسط مشهد إقليمي قاتم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

مشهد إنتخابيّ محتدم في قضاء كسروان... تقاطع التنافس العائلي مع التحالفات السياسية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
08:46

النائب بولا يعقوبيان للـLBCI: حملات شيطنة ممنهجة شُنّت على نواب التغيير قبيل وصول الرئيس سلام الى الحكومة وأعلم من يُموّلها ومن خلفها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-23

في الذكرى العاشرة بعد المئة لضحايا الإبادة الأرمنية... وقفة تضامن

LBCI
أمن وقضاء
2025-04-17

الجيش يفكك جهاز تجسس عائد للعدو الإسرائيلي في خراج بلدة بليدا- مرجعيون

LBCI
أمن وقضاء
12:55

قوى الأمن: توقيف مطلوب بجرم سلب وطعن بالسكين

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

إنطلاق العد العكسي لمهرجان OMT Beirut Sports Festival

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

سناب شات متهم بإفساد القُصّر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

أوروبا تغرق في العتمة وسط لغز لم يُفك بعد!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

الـHSBC وحسابات اللبنانيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

رئيس مجلس الوزراء القطري: لبنان وسوريا يشهدان تقدمًا وسط مشهد إقليمي قاتم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

مشهد إنتخابيّ محتدم في قضاء كسروان... تقاطع التنافس العائلي مع التحالفات السياسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

تل أبيب تتكل على واشنطن للضغط بإتجاه نشر الجيش اللبناني في الجنوب قبل إنسحابها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

غرف العمليات على جهوزية كاملة لمواكبة إنتخابات جبل لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

الإحتلال الإسرائيلي يعتدي على الضاحية الجنوبية لبيروت... للمرة الثالثة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:17

فئات جديدة من الليرة اللبنانية... هذا ما يجب أن تعرفه

LBCI
حال الطقس
02:41

منخفض جوي معتاد بين مساء الأربعاء والخميس... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 28-4-2025

LBCI
اخبار البرامج
15:45

زياد نجيم: جبهة الإسناد كانت قرارا غبيا وغلطة الشاطر بألف والخروقات الاسرائيلية لن تتوقف إلا بهذه الحالة

LBCI
صحف اليوم
00:19

مرجع كبير: الغارة على الضاحية الجنوبية تندرج في إطار مسعى تل أبيب لتحقيق هدفين (الجمهورية)

LBCI
أخبار دولية
00:50

منذ منتصف آذار... الولايات المتحدة ضربت أكثر من 800 هدف في اليمن

LBCI
اقتصاد
07:08

بحصلي يطمئن: أسعار المواد الغذائية تحافظ على إستقرارها

LBCI
أخبار دولية
04:22

توقيف قائد جيش الإسلام المنضوي في وزارة الدفاع السورية في دبي

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More