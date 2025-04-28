سفير المملكة يستقبل رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية

إستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان، وليد بن عبد الله بخاري، في مقر إقامته في اليرزة، رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، الشيخ حسام قراقيرة، على رأس وفد ضم: النائب عدنان طرابلسي، النائب طه ناجي، بدر الطبش، أحمد الدباغ، يحيى خضر.

وشدّدوا على أهمية التلاقي والتعاون، وضرورة تكاتف الجميع من خلال تعزيز التواصل والإنفتاح على كافة الأفرقاء، تعزيزا لوحدة الصف في مواجهة التحديات الراهنة.

وجرى عرض لمختلف المستجدات السياسية الراهنة في لبنان والمنطقة.

واستبقى السفير بخاري الشيخ قراقيرة والوفد المرافق على مائدة الغداء.