رئيس الكتائب عرض مع الصادق الإنتخابات البلدية في بيروت

التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي النائب وضاح الصادق وقد شارك في اللقاء النائب نديم الجميل.



وتركز البحث حول "الانتخابات البلدية في مدينة بيروت، وضرورة أن يتم الاستحقاق من دون إثارة الحساسيات والحفاظ على الوجه الجامع للعاصمة ولأبنائها لما فيه مصلحة الجميع".