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قاسم: الإنسحاب الإسرائيلي والإفراج عن الأسرى أولوية ويجب أن نستثمر الإنتخابات البلدية في بناء الدولة
أخبار لبنان
2025-04-28 | 14:02
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قاسم: الإنسحاب الإسرائيلي والإفراج عن الأسرى أولوية ويجب أن نستثمر الإنتخابات البلدية في بناء الدولة
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قاسم: الإنسحاب الإسرائيلي والإفراج عن الأسرى أولوية ويجب أن نستثمر الإنتخابات البلدية في بناء الدولة
اكد الامين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم ان "الأولوية اليوم هي العمل على الانسحاب الإسرائيلي والإفراج عن الاسرى."
وأشار إلى أننا "في حزب الله نلتزم باتفاق وقف إطلاق النار من دون اي تجاوز، وكل العالم يشهد أن لبنان التزم بذلك، والضغط الذي مارسته الدولة حتى الآن لوقف الاعتداءات الاسرائيلية هو ناعم وبسيط، وهذا أمر غير مقبول، وهناك أولويات يجب أن تتوفر لنهضة لبنان وليحقق الاستقرار والتنمية ومعالجة القضايا التي عانيناها خلال الفترة السابقة."
واعتبر أن "لبنان ولم يرتكب أي خرق أو تجاوز، لكن إسرائيل خرقت واعتدت أكثر من 3 آلاف مرة."
وعن الانتخابات البلدية، قال: "يجب أن نستثمرها في بناء الدولة، ولا يمكن للبنان أن ينهض ولا يزال الاحتلال يقصف مناطق مختلفة من بلدنا."
وقال: "نعتبر أن الدولة مسؤولية في الضغط على أميركا وفرنسا والأمم المتحدة ومجلس الأمن لوقف الاعتداءات، والضغط الذي مارسته الدولة حتى الآن هو ناعم وبسيط وهذا أمر غير مقبول، وعلى الدولة أن تتحرك بشكل فاعل وأن تستدعي دول الخماسية وأن ترفع شكاوى لمجلس الأمن واستدعاء السفيرة الأميركية التي تنحاز لإسرائيل، وأن تتحرك بشكل أوسع دبلوماسيًا."
ولفت إلى أنه "بالامس، تعرضت الضاحية الجنوبية لعدوان إسرائيلي بدون أي مبرر، والهدف منه الضغط السياسي، لكن ميزة هذا الاعتداء أنه بموافقة أميركية وفق كلام العدو، والعدو لا يزال يعتدي على المواطنين ويستهدفهم ويقصف الأراضي الزراعية والبيوت الجاهزة، وعلى الدولة رفع صوتها وأن تفعّل تحركاتها بشكل أفضل."
واكد ان "واجب الدولة أن تتصدى وعليها أن تضغط على أميركا وتسمعها أن لبنان لا يبنى إلا بالاستقرار، والدولة حققت التزاماتها من الاتفاق."
ورأى أنه "من حق الدولة بسط سلطتها لكن من واجبها حماية المواطنين، فلا يمكن أن تأخذ الدولة كل شيء ولا تقوم بأي شيء." وتوجه إليهم بالقول: "مكنوا أنفسكم بتكثيف اتصالاتكم، والدولة وكل القوى السياسية مسؤولة عن مواجهة إسرائيل، وهناك بعض الأطراف لم نسمع لهم صوتًا ضد العدو، بل علت أصواتهم ضد المقاومة وهم "جماعة فتنة"."
ولفت الى ان "إسرائيل تريد السيطرة على لبنان وتريد بناء مستوطنات فيه وتريد إضعافه، ومن لا يؤمن يذلك فليفسر لنا لماذا بقيت إسرائيل 18 عامًا ولم تخرج إلا بالمقاومة."
وقال: "لا تطلبوا منا تنازلات بعد لأننا لن نتخلى عن قوة لبنان وحتى أميركا تقف عند حدها اذا وقفنا وقفة صحيحة، ولبنان كان قويًا وسيبقى قويًا بمقاومته وجيشه وشعبه ولن نعود لزمن تتحكم أميركا وإسرائيل بنا. وتوجه للدولة اللبنانية بالقول: "لتقف على قدميها كما يجب ولعدم تقديم تنازلات للعدو حتى نستطيع أن ننهض بالبلد."
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