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الحوت: اللامركزية الإدارية ضرورة والقانون المقترح في شأن بيروت يكرّس الطائفية

أخبار لبنان
2025-04-28 | 15:51
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الحوت: اللامركزية الإدارية ضرورة والقانون المقترح في شأن بيروت يكرّس الطائفية
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الحوت: اللامركزية الإدارية ضرورة والقانون المقترح في شأن بيروت يكرّس الطائفية

أكّد النائب عماد الحوت أنّ اللامركزية الإدارية ضرورة للواقع اللبنانيّ وأنّ تختلف هذه اللامركزية بين منطقة وأخرى، “فليست كل المناطق قادرة على بناء مطار”.

 

وقال ضمن برنامج عشرين ٣٠: “لن نشكّل اللوائح في انتخابات بلدية بيروت، بل سنترك التشكيل للمُناخ البيروتيّ وسندعم ما يريده الأهالي”.

 

واعتبر أنّ القانون المقترح في شأن بيروت يكرّس الطائفية بعيدًا من دولة المواطنة ومعضلة لبنان عي العيش في “مزرعة طوائف”.

 

وشدد على عدم وجود مناخ تأجيل انتخابات بيروت البلدية،ولا رغبة لدى رئيس الحكومة والحكومة لهذا الأمر”.

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