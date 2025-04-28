حايك: المناصفة الفعلية في انتخابات بيروت تكون بقرار اختيار الممثّلين

أكّد نائب رئيس التّيّار الوطنيّ الحرّ للعلاقات مع الأحزاب الخارجية ناجي حايك أنّ سوريا آمنة أكثر من لبنان، “لذلك عودة السوريين يجب أن تكون سريعة وهذا بيس موضوعًا عنصريًّا بل إن لبنان متضرر من ذلك”.

وقال ضمن برنامج عشرين ٣٠: “الإحصاءات تفيد حتى الآن بمجيء حوالى ٥٠٠ ألف سائح إلى لبنان في الصّيف المقبل لذلك علينا تأمين الإنارة الحسنة في بيروت والأمن وغيرهما من المستلزمات الأساسية”.

وأضاف: “القانون الذي يعطي ١٢ عضوًا غير مختارين ليس مناصفًا في انتخابات بلدية بيروت”.

وشدد على عدم فشلهم في المناصفة في بلدية بيروت، “لأنّ المناصفة الفعلية تكون بقرار اختيار الممثّلين”.