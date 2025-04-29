عون استقبل كنعان: اهتمام دولي بلبنان مشروط بالإصلاح والقرار 1701 أولوية

أطلع النائب إبراهيم كنعان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على نتائج لقاءاته الأخيرة في واشنطن مع مسؤولين في صندوق النقد والبنك الدوليين، والإدارة الأميركية. وأكد كنعان أن لبنان لا يزال يحظى باهتمام دولي كبير، لكن هذا الاهتمام مرتبط بمدى التزام الدولة بإصلاحات جدّية وقرارات سيادية، لا سيما تنفيذ القرار 1701 وتعزيز دور الجيش اللبناني.



وشدّد كنعان على أن المعالجة تبدأ بإصلاحات مالية بنيوية وتشريعات منتظرة، أبرزها قانون إصلاح المصارف، الذي تبدأ مناقشته غدًا في لجنة المال والموازنة، إلى جانب ضرورة إقرار قانون الانتظام المالي لمعالجة الفجوة المالية المرتبطة بودائع اللبنانيين، واستعادة الثقة الداخلية والدولية.