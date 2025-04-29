فضل الله: مشروع الحكومة للمصارف غير دستوري ويهدّد أموال المودعين

اعتبر النائب حسن فضل الله أنّ مشروع قانون "إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها"، الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب، يتضمّن مخالفات دستورية وتشريعية، ويضع أموال المودعين في "غياهب المجهول".



وفي تصريح من مجلس النواب، أوضح فضل الله أن المشروع يخالف المادة 15 من الدستور، التي تنص على حماية الملكية الخاصة، مشيرًا إلى أن أموال المودعين هي حق شخصي لا يجوز المساس به أو شطبه. كما أشار إلى "عطب تشريعي" في المشروع، عبر ربط تنفيذه بقانون آخر غير موجود بعد، هو قانون معالجة الفجوة المالية، واصفًا ذلك بأنه "بدعة في التشريع".



وأكّد فضل الله أن المشروع لا يقدّم أي ضمانات حقيقية لاستعادة الودائع، متهِمًا الحكومة بمحاولة فصل إصلاح القطاع المصرفي عن إعادة الحقوق إلى أصحابها، رغم أن انهيار هذا القطاع سببه الإخلال بواجباته تجاه المودعين.



ودعا الحكومة إلى تقديم مشروع واضح لمعالجة الفجوة المالية، وتحديد الخسائر، ومحاسبة المتسبّبين بالأزمة، بالتوازي مع التزام صريح بحماية أموال المودعين والعمل على استردادها.



وابدى فضل الله استعداد كتلته للتعاون في أي مسار إصلاحي حقيقي، والتصدي لأي محاولة للمساس بحقوق المودعين، مشدداً على أن أموالهم "لا يجوز لأحد التصرف بها إلا أصحابها".