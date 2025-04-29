المالية حولّت جميع رواتب العاملين في القطاع العام

اعلنت وزارة المالية أنها حولّت جميع رواتب العاملين في القطاع العام، والأسلاك العسكرية كافة وكذلك معاشات المتقاعدين إلى المصرف المركزي، وبات بإمكان المعنيين قبض رواتبهم ومعاشاتهم اعتباراً من يوم غدٍ كل من مصرفه الخاص.