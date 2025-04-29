الرئيس عون: لبنان متمسك بعودة النازحين إلى بلادهم

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال لقائه وفدًا من معهد الشرق الأوسط للدراسات في واشنطن أن "لبنان ماض في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية،" مشيرًا إلى أن "مكافحة الفساد تبقى من أبرز الأهداف التي أعمل لتحقيقها بالتعاون مع الحكومة ومجلس النواب."



وشدد على أن "لبنان متمسك بعودة النازحين إلى بلادهم، ورفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا من شأنه أن يحرك اقتصادها من جديد ويوفر فرصًا تسهل عودتهم."



ورأى أن "من مصلحة الولايات المتحدة الأميركية أن يبقى لبنان بلدًا مستقرًا وآمنًا، وعليها أن تبادر إلى مساعدته في تحقيق هذا الهدف."