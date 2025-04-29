وزير الداخلية من دار الفتوى: مسعى التوافق مستمر لإنتخابات بيروت والمفتي دريان حريص على إجراء الإستحقاقات الدستورية في وقتها

أطلع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى على التحضيرات التي تقوم بها وزارة الداخلية لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، بدءًا بمحافظة جبل لبنان.



وأشار الحجار إلى أنه حريص كما المفتي دريان على المناصفة في المجلس البلدي لمدينة بيروت، وعلى العيش المشترك الذي هو نقطة القوة في لبنان.



وأكد الحجار أن مسعى التوافق حاضر ومستمر، وان المفتي دريان يدعم هذا الامر غير ان التوافق متروك للقوى السياسية في بيروت وان على الناخبين أن يمارسوا حقهم بكل حرية ووعي، وبكل مسؤولية، حفاظًا على وحدة المدينة ودورها التاريخي كعاصمة وحاضنة لكل أبناء الوطن.



ورداً على سؤال في شأن تخوف بعض المواطنين من تكرار العدوان الإسرائيلي على بعض المناطق،و ما اذا كان يؤثر على عملية الانتخاب،اوضح ان هذا لن يثني الدولة عن التزام إجراء الاسحقاقات في وقتها، وأولها الاستحقاق الانتخابي ، مؤكدًا أن وزارة الداخلية والحكومة تعملان وفقًا لأجندة الدولة اللبنانية، وليس لأي جهة أو أجندة خارجية، وتحديدًا العدو الإسرائيلي.