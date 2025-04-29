حمدان بعد لقائه عون: لضرورة الحفاظ على الزخم القائم من خلال تسريع وتيرة الإصلاحات

ثمن النائب فراس حمدان بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون "الحوار الذي يتولاه الأخير والجهود المبذولة عمومًا لوضع استراتيجية للأمن القومي تقوم على حصر القرار السيادي بيد الدولة، انسجامًا مع ما جاء في خطاب القسم."



وأعرب حمدان عن "دعمه المستمر لمسيرة الإصلاح والنهوض التي يقودها العهد، وحكومته الأولى برئاسة الرئيس نواف سلام."



كما شدد على "ضرورة الحفاظ على الزخم القائم، من خلال تسريع وتيرة الإصلاحات، وفي مقدمها الإصلاحات القضائية والاقتصادية."



