الرئيس عون في أبو ظبي غدًا...

اعلن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية أنه "بدعوة من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يقوم رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون بزيارة رسمية إلى ابو ظبي تستمر يومين يجري خلالها محادثات مع رئيس الدولة وعدد من المسؤولين فيها".