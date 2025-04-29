شيخ العقل إلتقى النائب حنكش وقائد الدرك: لقيام حوار وطني جدي ومسؤول يعالج القضايا الشائكة

التقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الدكتور سامي أبي المنى في دار الطائفة في بيروت اليوم عضو كتلة حزب "الكتائب اللبنانية" النائب الياس حنكش، برفقة وفد قيادي ضم عضوي المكتب السياسي سهيل حمدان وريتا بولس، رئيسة اقليم عاليه تيودورا بجاني، مدير مكتبه شربل رستم ووسام ضو.



ونقل حنكش لشيخ العقل خلال اللقاء تحيات رئيس الحزب النائب سامي الجميل، وتثمينه "الدور الجامع التي تتمتع به دار الموحدين الدروز وسماحة شيخ العقل"، كما جرى التداول بقضايا وطنية عامة وتلك المتعلقة بتحصين منطقة الجبل، والمبادرة التي طرحها حزب الكتائب على مستوى الحوار الوطني، لبناء الوطن وقيام الدولة.



وبعد اللقاء، قال حنكش: "تشرفنا اليوم بزيارة شيخ العقل كوفد من أعضاء المكتب السياسي في حزب الكتائب اللبنانية، حرصًا منا على سماع صوت الحكمة في هذه الأيام الصعبة التي نمر بها، والفرصة الكبيرة التي نملكها في لبنان، لبناء بلد جديد على أسس جديدة وبأن يكون الكل مطمئنًا على لبنان الجديد. وكذلك في أن يكون حزب الكتائب يقوم بدوره كما كان تاريخيًا، عبر مد الجسور بين الجميع لكي يكونوا حريصين في الحفاظ على التعددية بالبلد ومحميين من الدولة اللبنانية فقط، وان نتفاعل إيجابيًا في كل المناطق، في ضوء التحضير لانتخابات بلدية حماسية او بالنسبة للاستحقاقات المقبلة".



وأشار إلى أننا "نقلنا دعم وتحيات رئيس الحزب سامي الجميل، وتحدثنا عن التلاقي بالأفكار بين ما طرحه الشيخ سامي في المجلس النيابي واستكمله بزيارتين لرئيسي الجمهورية والمجلس النيابي، وما يطرحه شيخ العقل على مستوى التلاقي وقيام حوار وطني حقيقي يطرح كل الهواجس والمخاوف، لبناء أسس جديدة للبنان أفضل".



واستقبل أبي المنى قائد الدرك العميد جان عواد الذي اطلعه على الأوضاع الأمنية العامة والجهود التي تبذلها قيادة قوى الامن الداخلي، للحفاظ على الاستقرار العام في البلاد.









