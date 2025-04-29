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الكتائب: حزب الله يواصل تعنته... والانتخابات البلدية فرصة حاسمة لرسم ملامح مستقبل البلد
أخبار لبنان
2025-04-29 | 11:41
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الكتائب: حزب الله يواصل تعنته... والانتخابات البلدية فرصة حاسمة لرسم ملامح مستقبل البلد
رأى المكتب السياسي الكتائبي أن "حزب الله ما زال يواصل تعنته وما زال أمينه العام يصر على وضع لبنان في مواجهة العالم، ما يستجر مزيدا من المخاطر والاعتداءات الإسرائيلية ويهدد بنسف أي نهوض محتمل للبلد".
واعتبر في بيان اثر اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، أن "ما صدر عن قيادات حزب الله في الأيام الأخيرة لا يمثل مجرد رأي سياسي، بل يشكل تعديا مرفوضا على السيادة الوطنية وعلى دور الدولة في اتخاذ قراراتها. ولفت الى أنه "ليس من حق أي جهة مسلحة خارجة عن الشرعية أن تفرض شروطها على مؤسسات الدولة أو أن تتصرف كوصيّ على القرار الوطني". وقال: "المطلوب من حزب الله ليس التحدث عن رؤى أو مواقف، بل الالتزام بالتسليم الكامل، تسليم السلاح فورا والامتثال التام لإرادة الدولة اللبنانية، التي أكد عليها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بضرورة جمع السلاح وحصره بيد الشرعية. هذا التزام يتناغم مع القرارين 1559 و1701، مع الدستور، ومع نص وروح اتفاقية وقف إطلاق النار. وأي محاولة للنقاش خارج هذا الإطار هي مجرد تواطؤ على الدولة، ولا يمكن أن تكون حوارا معها".
ورأى المكتب السياسي الكتائبي أن الانتخابات البلدية التي تبدأ الأحد في جبل لبنان، ليست مجرد استحقاق محلي بل هي فرصة حاسمة لرسم ملامح مستقبل البلد ونتائجها ستؤثر على حياة اللبنانيين للسنوات الست المقبلة، لافتا الى أنها تأتي بعد سنوات من تعطيل المؤسسات.
وفي ما يتعلق بانتخابات العاصمة، أكد أنه لا بدّ من مقاربة الاستحقاق بروح مسؤولة تحافظ على الطابع الجامع للعاصمة وتجنّب أي استفزاز، على أن يُفسح المجال لنقاش هادئ ومسؤول حول التفاصيل، بما يضمن تحقيق المصلحة البيروتية والوطنية.
وإذ أعلن وضع إمكاناته في تصرف اللبنانيين لتقديم نموذج جديد في الانماء والإدارة المحلية، دعاهم الى التفاعل مع الانتخابات على أساس أنها نافذة حقيقية لترسيخ نهج جديد ووسيلة لإحداث تحوّل إيجابي في كل المناطق يواكب مسيرة استعادة لبنان ويعكس تطلعات اللبنانيين في مختلف المجالات.
أخبار لبنان
الكتائب
حزب الله
السلاح
الانتخابات البلدية
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أسرار الصحف 29-04-2025
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