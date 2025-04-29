محافظ بيروت يتعرض لحادث وحالته الصحية لا تدعو الى القلق

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، بأن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود تعرض اليوم لحادث طفيف، نُقل على أثره إلى أحد مستشفيات بيروت كإجراء احترازي.



وقد أجريت له الفحوص اللازمة وتبيّن أن حالته الصحية جيدة ولا تدعو الى القلق، وهو يتلقى العناية الطبية اللازمة وسيغادر المستشفى خلال وقت قصير.



وشكر المحافظ عبود كل الذين اتصلوا به للاطمئنان عليه.