الصادق: لأسباب طارئة تم تأجيل لقائي مع تيمور جنبلاط إلى الخميس

كتب النائب وضاح الصادق على حسابه على "اكس": "لأسباب طارئة، تم تأجيل لقائي مع رئيس "اللقاء الديمقراطي" والحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط إلى يوم الخميس، على أن يحدد التوقيت لاحقًا".

