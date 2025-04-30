فريد البستاني: استعادة الثقة بالقطاع المصرفي تبدأ بإعادة الودائع

الثقة والثقة ومن ثمّ الثقة.
ان هدف إعادة الانتظام المالي وفق المعايير الدولية و عملية هيكلة المصارف هو إطلاق الدورة الاقتصادية و إمتصاص اقتصاد الكاش و خاصة إستعادة أموال المودعين.
فالمودعون جسم واحد لا كبار ولا صغار فيهم خاصة أن تمكين المصارف من إعادة تمويل الإقتصاد يتطلّب ودائع…
— Dr. Farid Boustany (@FaridBoustany) April 30, 2025
الثقة والثقة ومن ثمّ الثقة.
ان هدف إعادة الانتظام المالي وفق المعايير الدولية و عملية هيكلة المصارف هو إطلاق الدورة الاقتصادية و إمتصاص اقتصاد الكاش و خاصة إستعادة أموال المودعين.
فالمودعون جسم واحد لا كبار ولا صغار فيهم خاصة أن تمكين المصارف من إعادة تمويل الإقتصاد يتطلّب ودائع…