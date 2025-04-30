فريد البستاني: استعادة الثقة بالقطاع المصرفي تبدأ بإعادة الودائع

الثقة والثقة ومن ثمّ الثقة.



ان هدف إعادة الانتظام المالي وفق المعايير الدولية و عملية هيكلة المصارف هو إطلاق الدورة الاقتصادية و إمتصاص اقتصاد الكاش و خاصة إستعادة أموال المودعين.

فالمودعون جسم واحد لا كبار ولا صغار فيهم خاصة أن تمكين المصارف من إعادة تمويل الإقتصاد يتطلّب ودائع… — Dr. Farid Boustany (@FaridBoustany) April 30, 2025

اعتبر النائب فريد البستاني، أن هدف إعادة الانتظام المالي وفق المعايير الدولية وعملية هيكلة المصارف هو إطلاق الدورة الاقتصادية و إمتصاص اقتصاد الكاش وخاصة إستعادة أموال المودعين.وقال البستناي في مسنورب له عبر منصة "إكس": المودعون جسم واحد لا كبار ولا صغار فيهم خصوصًا أن تمكين المصارف من إعادة تمويل الإقتصاد يتطلّب ودائع كبيرة فكيف لأصحاب هذه الودائع ان يأتمنوا المصارف من جديد اذا لم تقم بإعادة ودائعهم السابقة كاملة؟ وهو العامل الأساسي لإستعادة الثقة بالقطاع المصرفي وبالتالي بالإقتصاد".وأضاف: "‏الثقة والثقة ومن ثمّ الثقة".