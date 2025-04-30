الحجار التقى العبسي: الانتخابات استحقاق مهم جدا لتجديد العمل البلدي

بحث بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي مع وزير الداخلية أحمد الحجار شؤونا وطنية .



وقال الحجار بعد اللقاء: "الأمل كبير عند الجميع بأنه بعد انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وتشكيل حكومة سينهض البلد مجددا والأمور ستتجه نحو الافضل".



وأضاف: "وضعت غبطته في جو التحضيرات للانتخابات البلدية والاختيارية التي ستنطلق الأحد المقبل في جبل لبنان ولاحقا في المناطق الأخرى"، لافتا الى أن الانتخابات البلدية استحقاق مهم جدا لتجديد العمل البلدي لإيصال صوت الناس عبر المجالس البلدية والاختيارية المنتخبة، حيث يعيد وضع البلد على السكة السليمة بإجراء الاستحقاقات الدستورية كلها في مواعيدها وباحترام القوانين.