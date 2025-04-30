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الرئيس عون: لمواصلة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب من التلال وإعادة الاسرى

أخبار لبنان
2025-04-30 | 04:09
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الرئيس عون: لمواصلة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب من التلال وإعادة الاسرى
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الرئيس عون: لمواصلة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب من التلال وإعادة الاسرى

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ضرورة تفعيل عمل اللجنة ومواصلة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب من التلال التي تحتلها وإعادة الاسرى اللبنانيين.

ولفت الرئيس عون في خلال استقباله رئيس لجنة الاشراف على تنفيذ آلية وقف إطلاق النار في الجنوب الجنرال الأميركي جاسبير جيفيرز بحضور السفيرة الأميركية في بيروت ليزا جونسون، والرئيس الجديد للجنة الجنرال مايكل ليني الذي تسلم مهامه اليوم. 

وأكد أن الجيش يقوم بمهامه كاملة في الجنوب، ولا سيما في منطقة جنوب الليطاني، حيث يواصل عمليات مصادرة الأسلحة والذخائر وإزالة المظاهر المسلحة، لافتا الى أن ما يعيق استكمال انتشاره هو استمرار الاحتلال للتلال الخمس ومواصلة الاعتداءات الإسرائيلية.

دعوة رسمية لزيارة الكويت

الى ذلك، تسلم الرئيس عون رسالة خطية من أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نقلها اليه القائم باعمال السفارة الكويتية في لبنان ياسين ماجد، تضمنت دعوة رسمية لزيارة الكويت يومي 11 و 12 أيار المقبل.

 وجاء في رسالة امير الكويت:

"انطلاقا من حرصنا على تعزيز العلاقات التاريخية المتميزة بين دولة الكويت والجمهورية اللبنانية الشقيقة، وبحث سبل تطويرها على كافة الأصعدة، فانه يسرني دعوة فخامتكم للقيام بزيارة رسمية الى دولة الكويت خلال الفترة 11- 12 أيار 2025.

وإذ أتطلع الى تلبية فخامتكم لهذه الدعوة، لما سيتيح اللقاء بكم فرصة لاستكمال ودعم التعاون القائم مع بلدكم الشقيق في كل المجالات، وحول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، تحقيقا لما يخدم مصلحة بلدينا وشعبينا الشقيقين، راجيا للجمهورية اللبنانية وشعبها الشقيق كل الرقي والازدهار، ولفخامتكم دوام التوفيق والسداد، وللعلاقات الوطيدة بين بلدينا الصديقين المزيد من التطور والنماء".

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