وزيرة التربية: الإمتحانات الرسمية بدءا من 9 تموز ولا مواد إختيارية

أعلنت وزيرة التربية ريما كرامي اجراء الامتحانات الرسمية للثانوية العامة في 9 تموز على مدى 5 ايام وتمديد ايام التعليم حتى 13 حزيران.



ولفتت كرامي في خلال مؤتمر صحفي، الى أنه سيتم اجراء تخفيض وفقا للحاجات في مضامين عدد من المواد وفقا للأهمية في الشهادة.



ورأت عدم وجود ضرورة لاعتماد مواد اختيارية والاجواء داعمة للمرشحين والمرشحات.



وأكدت أن القرارات التربوية جاءت نتيجة دراسة متأنية وركزنا على مدى الانجاز في كل مادة.



وأشارت الى انه تم توفير كل المستلزمات المادية واللوجستية لإجراء الامتحانات.