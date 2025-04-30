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تعميم من محافظ بيروت الى المرشحين للانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت... هذا ما جاء فيه

أصدر محافظ بيروت القاضي مروان عبود تعميماً حمل الرقم 2025/1 تاريخ 30 نيسان 2025، طلب فيه الى كافة المرشحين للانتخابات البلدية والاختيارية للعام 2025 حصر الدعاية الانتخابية باللوائح الاعلانية المخصصة لذلك من قبل بلدية بيروت وعدم استخدام الجسور والأماكن والممتلكات العامة وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية ودفع غرامة مالية.