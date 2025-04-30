وزير الثقافة التقى نظيره الإماراتي

التقى وزير الثقافة غسان سلامة نظيره الاماراتي الشيخ سالم القاسمي في جناح مركز أبو ظبي للغة العربية "أدنيك" في معرض أبو ظبي الدولي للكتاب.



وكانت جولة أفق حول الشؤون الثقافية بشكل عام، والعلاقات الثنائية، إضافة الى ما يخص دور النشر ولاسيما اللبنانية منها، والتنسيق بين البلدين في المنظمات الدولية لايجاد مناخا مناسباً لترويج الكتاب اللبناني.



وبعد اللقاء جال الوزيران في أرجاء المعرض الذي ضم مجموعة واسعة من الكتب والمطبوعات لدور نشر وعارضين من 96 دولة.