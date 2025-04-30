قائد الجيش استقبل الوفد الأميركي... وهذا ما جرى بحثه

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة رئيس لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية (Mechanism) الجنرال الأميركي Major Gen. Jasper Jeffers في زيارة قدم خلالها خلفه Major Gen. Michael Leeney الذي تسلّم مهامه اليوم بحضور السفيرة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون.



وتناول البحث التطورات في الجنوب ومراحل تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.