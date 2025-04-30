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الحاج: نسبة الاصلاح في الجنوب بلغت 80 %

أخبار لبنان
2025-04-30 | 06:55
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الحاج: نسبة الاصلاح في الجنوب بلغت 80 %
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الحاج: نسبة الاصلاح في الجنوب بلغت 80 %

قام وزير الاتّصالات شارل الحاج بجولة ميدانية على عدد من محطات الإرسال التابعة لـ"ألفا" و"تاتش" و"أوجيرو" في جنوب لبنان، بدءا من بلدة رميش، وصولاً الى صور.

واطلع الحاج في خلال الجولة على أعمال التّرميم والصّيانة التي أُنجزت لإعادة هذه المحطات إلى الخدمة، واستعادة التّغطية الهاتفية والإنترنت في المناطق المتضرّرة. 

وأكد أن نسبة الاصلاح بلغت 80 بالمئة وان البنى التحتية هي اولوية الوزارة والدولة. 

أخبار لبنان

الاصلاح

الجنوب

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