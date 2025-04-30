الصادق التقى بو صعب: لتعديلات في قانون بلدية بيروت

التقى النائب وضاح الصادق في المجلس النيابي ظهر اليوم بنائب رئيس مجلس النواب في اطار الجولة التي تقوم بها بالنسبة لانتخابات بيروت.



وقال الصادق بعد اللقاء: "سيكون لدي لقاءات عديدة وفحوى هذه اللقاءات هو التعديل الذي يجب أن نقوم به بالنسبة لقانون البلديات لاسيما بخصوص بيروت.



وشدد على ضرورة النظر إلى هذا الموضوع نظرة واقعية، مقترحا الوصول إلى تعديلات في قانون البلديات لبلدية بيروت.



وقال: "نتطرق في خلال اللقاءات إلى موضوع الانتخابات من اجل لائحة متجانسة تمثل بيروت".