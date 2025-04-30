حيدر التقى سفراء مصر وسلطنة عُمان وكينيا... موسى: توافقنا على انشاء لجان متابعة لكل الملفات

بحث وزير العمل محمد حيدر في مكتبه في الوزارة صباح اليوم مع سفيرة دولة كينيا في الكويت حليمة محمد في العلاقات الثنائية وسبل تنظيم اليد العاملة الكينية في لبنان وفق القوانين المرعية الاجراء.ثم استقبل الوزير حيدر رئيس المنظمة الدولية للهجرة ماتيو لوسيانو الذي أطلعه على النشاطات والمشاريع التي تقوم بها المنظمة في لبنان.بعد ذلك، التقى وزير العمل السفير المصري علاء موسى الذي قال بعد اللقاء: "سعدنا بلقاء الوزير حيدر، وتناول اللقاء مواضيع كثيرة في مجال العلاقات الثنائية بين لبنان ومصر، خصوصا بعد فترة عدم الاستقرار في لبنان خلال المرحلة السابقة".وأضاف: "كان لمعالي الوزير زيارة الى القاهرة الاسبوع الفائت، وكان هناك فرصة بأن يجتمع مع نظيره المصري، وتوافقنا في اجتماعنا اليوم على انشاء لجان متابعة لكل الملفات العالقة وهو ما يساعد على حل بعض القضايا العائدة للعمال المصريين، وضبط حركة العمالة بين البلدين". وقال:" الاجتماع مع معاليه كان مثمرا وبناء ، وتوافقنا على التواصل الدائم لمعالجة اي مشكلة ، وايضا ما قد يطرأ من أمور تستوجب التحرك بسرعة لحلها ".واستقبل الوزير حيدر سفير سلطنة عمان أحمد بن محمد الصعيدي وجرى استعراض للعلاقات بين البلدين.