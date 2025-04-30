ريزا بعد زيارته صور وبنت جبيل: ما رأيته في جنوب لبنان كان مؤلما وملهما في آن

زار منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة عمران ريزا صور وبنت جبيل. وقال بعد الزيارة: "ما رأيته في جنوب لبنان كان مؤلمًا وملهمًا في آنٍ واحد".



وأكد في بيان، أن حجم الدمار في القرى والمراكز الصحية وأنظمة المياه مروّع، قائلا: "ولكن الأشخاص الذين التقيت بهم كانوا مصدر إلهام حقيقي. ومن الواضح أنهم يريدون العودة إلى منازلهم، وإعادة البناء، واستئناف حياتهم المنتجة".



وأشار الى أن "الجميع لا يزال يشعر بانعدام الأمن بشكل واضح. كثيرون ما زالوا يفتقرون إلى أساسيات الحياة مثل المياه والكهرباء. ولا يزال عدد كبير من الناس نازحين، بعدما سُوّيت منازلهم بالأرض".



وقال: "تحدث الناس عن حاجتهم إلى السلام، والتنقل الآمن، والخدمات الأساسية، والدعم لإعادة الإعمار. كما شاركوا الصدمات التي مرّوا بها هم وأطفالهم، وأكدوا أهمية معالجة الصحة النفسية في أعقاب ما عاشوه".