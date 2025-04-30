الرئيس عون يصل الى الإمارات...

وصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يرافقه وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، الى مطار الرئاسة في أبو ظبي الساعة الثالثة بتوقيت بيروت، في مستهل زيارة رسمية الى دولة الامارات العربية المتحدة وذلك تلبية لدعوة من رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.



وكان في استقبال الرئيس عون على أرض المطار وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد ال نهيان والوزير خليفة شاهين، والسفير اللبناني لدى الامارات فؤاد شهاب دندن بالاضافة الى اركان السفارة. وكان في استقبال الرئيس عون على أرض المطار وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد ال نهيان والوزير خليفة شاهين، والسفير اللبناني لدى الامارات فؤاد شهاب دندن بالاضافة الى اركان السفارة.