سلام زار عوده: أهلنا في بيروت لا يمكن أن يرضوا بانتخابات إلا إذا تمثّل فيها الجميع

استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الرثوذكس المطران الياس عوده، رئيس مجلس الوزراء نواف سلام يرافقه نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري.



وبعد الزيارة، قال الرئيس سلام: "أحببت وضع المطران عوده أولاً بجو عمل الحكومة في الأشهر الأخيرة وصولاً إلى اليوم، والاستحقاق الذي نواجهه ألا وهو الانتخابات البلدية في كل لبنان. نحن سعيدون أننا نقوم بهذه الانتخابات في وقتها كما التزمنا، ويهمنا أن تكون بداية حتى ننتقل منها للبحث في مسألة اللامركزية الإدارية الموسعة وهي مسألة عالقة منذ أن أُقرّ الطائف".



وأشار الى أنه كان من الضروري التطرق أيضاً إلى موضوع انتخابات بلدية بيروت، قائلا: "أؤكد للمرة الثانية وربما الثالثة بأني مطمئن أن أهلنا في بيروت لا يمكن أن يرضوا بانتخابات إلا إذا تمثّل فيها الجميع كما يجب أن يتمثّلوا في بلدية بيروت".



واستبقى المطران عوده الرئيس سلام ومتري إلى مائدة الغداء.