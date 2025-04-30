جنبلاط من دار الطائفة الدرزية: نحن في بداية مرحلة جديدة ومستعد للذهاب الى دمشق مجددا

أكد الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط من دار الطائفة الدرزية في فردان - بيروت، انه "لا بد من موقف واضح وصريح لادانة من أهان النبي محمد والاسلام"، معلنا انه "على استعداد للذهاب الى دمشق مجددا لوضع أسس لمطالب الدروز الذين هم جزء من الشعب السوري".

وقال :"حفظ الاخوان يكون بإسكات بعض الاصوات في الداخل الذين يطالبون بحماية اسرائيل"، مضيفا :" نحن في بداية مرحلة جديدة، اما ان نقتنع اننا لا بد من ان نعيش في سوريا موحدة او ان ننساق الى المشروع الاسرائيلي الذي يريد تهجير الدروز واستخدامهم".



وأعلن جنبلاط انه "مستعد للقيام في كل الخطوات كما فعلت سابقا مع دروز إدلب لكن لا بد من برنامج واضح واسكات البعض في الداخل الذين يستنجدون باسرائيل".