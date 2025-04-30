جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر الجمعة

يعقد مجلس الوزراء جلسة، الثالثة من بعد ظهر بعد غد الجمعة، في السرايا الكبيرة للبحث في جدول الأعمال.



ويشار إلى أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بدأت، انطلاقا من اليوم بنشر بنود جدول أعمال الجلسات الحكومية على الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء.