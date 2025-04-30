باسيل استقبل الصادق في حضور صحناوي وطرابلسي... والإنتخابات البلدية في بيروت على الطاولة

إستقبل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في منزله في البياضة، النائب وضاح الصادق يرافقه كل من محمد الناطور وربيع نحاس بحضور كل من النائبين نقولا صحناوي وإدكار طرابلسي وسليم حداد، وجرى نقاش دقيق بين المجتمعين حول الإنتخابات البلدية في بيروت وأهميتها.



وتم استعراض "كل الإقتراحات المطروحة في اطار البحث عن أفضل خيار حفاظاً على العيش المشترك بين أهلها وسعياً لتأمين الميثاقية وتمثيل شرائح المجتمع البيروتي كافة. كما تم التطرق الى الإشكالية المطروحة حول تداخل الصلاحيات بين المجلس البلدي ومحافظ بيروت"، بحسب بيان لمكتب باسيل.