مصلحة الأبحاث الزراعية حذرت من ارتفاع مؤشر الحرائق في ظل انحسار الأمطار

حذرت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية Lari في بيان من "ارتفاع مؤشر الحرائق، في ظل انحسار الأمطار وتفاعل عامل الجفاف".



وأشارت إلى "احتمال حدوث حرائق في مناطق عدّة وازياد خطورتها مع الرياح الشرقية القوية"، داعية "جميع المعنيين إلى الانتباه".