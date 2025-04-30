فرنسا تدعو إسرائيل إلى "أقصى درجات ضبط النفس" في لبنان

دعت فرنسا إسرائيل الأربعاء إلى "التحلّي بأقصى درجات ضبط النفس" في لبنان بعد ضربة إسرائيلية استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية الأحد الماضي، مشيرة إلى أنه يعود "للقوّات المسلّحة اللبنانية حصرا" تفكيك المنشآت العسكرية التابعة لحزب الله.



ورغم إعلان وقف لإطلاق النار في 27 تشرين الثاني بعد أكثر من سنة من الحرب بين إسرائيل وحزب الله، يواصل الجيش الإسرائيلي شنّ غارات على لبنان، مؤكّدا أنها تستهدف مقاتلين ومنشآت تابعة للتنظيم اللبناني الذي أضعفت الحرب قدراته إلى حدّ بعيد ويؤكد أنه يواصل احترام الاتفاق.



والأسبوع الماضي، قالت إسرائيل إنها استهدفت مخزنا "للصواريخ الدقيقة".