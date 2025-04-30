الرئيس عون: الأهم هو تسليم السلاح الثقيل والمتوسط

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن قرار سحب السلاح سيطبَّق على كل الأراضي اللبنانية ولكن الأولوية للجنوب، مشيرا الى وجوب فتح ملف السلاح داخل المخيمات الفلسطينية.



وقال في حديث لـ"سكاي نيوز عربية": "لن نستطيع فتح كل الملفات دفعة واحدة ولدينا أولويات".



وشدد عون على أن القرار اتُّخذ بخصوص حصر السلاح ولم يبق إلا المعالجة والتطبيق على أرض الواقع.



ورأى أن "الأهم هو تسليم السلاح الثقيل والمتوسط أما الأسلحة الخفيفة فهي ثقافة لدى اللبنانيين". وقال: "نحن متفقون مع الرئيس نبيه بري بشأن موضوع سلاح حزب الله".



وأكد أن المعلومة عن أن حزب الله رفض دخول الجيش لتفتيش أحد المواقع في الضاحية غير صحيحة، موضحا أن السبب في عدم انتشار الجيش اللبناني على الحدود هو احتلال إسرائيل للنقاط الخمس.



وأشار الى أن الجيش اللبناني يقوم بواجبه من دون أي اعتراض أو مشكلات.



وقال: "الشعب اللبناني تعب من الحرب لذلك لا يريد سماع لغة الحرب ونحن مع الخيار الدبلوماسي".



من جهة أخرى، قال الرئيس عون: "لدينا خطط عملية لكشف الفساد عن طريق الحكومة الإلكترونية".



وأكد أن الإصلاحات هي مطلب لبناني داخلي قبل أن تكون مطلبا خارجيا. وقال: "توقفنا عن التعيينات بالمحاصصة وأصبحنا نعتمد على الكفاءة".



وأشار الى أن الاختلافات مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ليست شخصية بل هي للصالح العام.