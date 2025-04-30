رئيس الجمهورية التقى دندن والعاملين في السفارة اللبنانية في أبو ظبي

عقد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اجتماعا في مقر إقامته في أبو ظبي، في حضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، مع سفير لبنان لدى الإمارات العربية المتحدة فؤاد شهاب دندن والعاملين في السفارة والقسم القنصلي، واطلع منهم على أوضاع الجالية اللبنانية في الإمارات وعمل السفارة والقنصلية.