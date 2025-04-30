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حاصباني لـ"حوار المرحلة": سلاح الحزب لم يحمِ لبنان..وقد وقّع تحت النار وعند توقفها تراجع عن كل ما سلّم به

أخبار لبنان
2025-04-30 | 15:45
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حاصباني لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: سلاح الحزب لم يحمِ لبنان..وقد وقّع تحت النار وعند توقفها تراجع عن كل ما سلّم به
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حاصباني لـ"حوار المرحلة": سلاح الحزب لم يحمِ لبنان..وقد وقّع تحت النار وعند توقفها تراجع عن كل ما سلّم به

رأى النائب غسان حاصباني أنّ حزب الله "يوقّع تحت النار، وعند توقفها يعود إلى التموضع السلبي ويتراجع عن كل ما سلّم به وما وقّع عليه". 

وشدد في حديث لبرنامج "حوار المرحلة" عبر LBCI على أن "السلاح لم يحمِ لبنان ولا اللبنانيين، بل استجرّ دمارًا وكلفة بشرية ومادية، ولم يصل إلى أهدافه"، معتبرًا أن ما يحصل اليوم هو "مقاومة من قبل الحزب للقرارات الدولية وإرادة الدولة اللبنانية".

وأكد حاصباني أن "الدولة التي لا تحصر السلاح وقرار السلم والحرب بيدها، تفقد سيادتها الداخلية، وهذا يُفقدها سيادتها الخارجية أيضًا"، محملًا الدولة مسؤولية إعادة الإعمار "فقط عند التأكد من عدم عودة الدمار".

وأضاف: "لبنان قويّ بأرضه وشعبه ومؤسساته، وعلى رأسها الجيش والقضاء، وأي معادلة أخرى مرفوضة لأنها تجرّ لبنان إلى حروب"، مشيرًا إلى أن "حرب المساندة انتهت بحرب دمار وخسائر، وسلاح الحزب أثبت أنه عنصر ضعف لا قوة".

ودعا حاصباني إلى تسريع وتيرة تنفيذ خطاب القسم والبيان الوزاري، وإلى أن تمسك الدولة بزمام الأمور.

أما في الشأن البلدي، فلفت إلى أن "بيروت تمثل كل لبنان، وطابعها تشاركي يتخطى الحسابات الورقية"، مشددًا على ضرورة النظر إلى الانتخابات البلدية في بيروت "بشكل إنمائي، مناطقي وتشاركي". وأرجع الخلل في المجلس البلدي إلى "غياب النظام الداخلي المحكم، الذي يحدد آلية العمل ويضمن سير الأمور بالشكل الصحيح".

واعتبر أن أهمية صندوق النقد الدولي تكمن في "إجراء دراسة على خطة الحكومة والمتطلبات والتصديق عليها". 
 
وقال "نحن بصدد إعداد قانون لحماية الطابع الشخصي بهدف منع سوء استخدام القوانين وضمان احترام خصوصية الأفراد ضمن إطار العدالة والشفافية".

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