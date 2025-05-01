سفير لبنان لدى الامارات: زيارة الرئيس عون تعزيز لفرص التعاون بين أبوظبي وبيروت

أكّد سفير لبنان لدى دولة الامارات فؤاد شهاب دندن أنّه “في ختام زيارة العمل التي قام بها رئيس الجمهورية اللبنانيّة جوزاف عون والوفد المرافق له، وبعد لقاء الشيخ محمّد بن زايد، رئيس الدولة، صدر بيان مشترك عن البلدين الشقيقين، عكس عمق الروابط الأخويّة بينهما، ومتانة العلاقة التاريخيّة التي يسودها التعاون المتبادل لما فيه دعم العمل العربي المشترك، والوقوف إلى جانب لبنان لإرساء استقراره ووحدته الوطنية وسلامة أراضي، إذاء التحديات التي تواجهه”.

ولفت إلى أنّ الجانب اللبنانيّ أثنى على وقوف دولة الإمارات إلى جانب لبنان في أزماته، وما يلقاه من مساندة وعلى كلّ صعيد، فقد تمّ التوافق على مشاركة التجربة الإمارات في تطوير الأداء الحكومي والتميّز المؤسسي، وذلك بزيارة وفد من مكتب التبادل المعرفي بوزارة شؤون مجلس الوزراء إلى بيروت لتحقيق هذا الهدف.

واعتبر أنّ ما ميّز نتائج هذه الزيارة ومخرجاتها، القرار بالسماح بسفر المواطنين الإماراتيين إلى لبنان، بعد منع استمر لسنوات، رفع هذا الحظر سيتمّ عمليّاً خلال أيام معدودة بعد إنجاز خطوات لوجيستية وتقنية، ترجمةً لهذا القرار السياسي.

وقال دندن: “في السياق هناك تطلّع مشترك لرفع مستوى التمثيل الدبلوماسي المتبادل، كما الإتفاق على إنشاء مجلس أعمال إماراتي لبناني مشترك، على أن يقوم صندوق أبوظبي للتنمية بإرسال وفد إلى بيروت لبحث وتقييم مشاريع التعاون المشترك المتاحة”.

وشدّد على أنّ كلّ هذا يعزّز فرص التعاون بين أبوظبي وبيروت ويعيدها إلى سابق عهدها من التعاون بين البلدين الشقيقين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهوريّة اللبنانيّة.