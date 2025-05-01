توضيح من لائحة "برمانا تختار"...

ردت لائحة "برمانا تختار" على "تقرير عن انتخابات بلدية برمانا خلال نشرة الـLBCI المسائية يوم ٣٠/٤/٢٠٢٥ أشار الى ان لائحة "برمانا تختار" لا تتمتع بدعم عائلات البلدة، بل جرى تصويرها على انها لائحة الاحزاب بوجه لائحة العائلات"، موضحةً ان "هذا الامر غير دقيق."



وأكدت لائحة "برمانا تختار" أنها "مبادرة مدنية محلية، نشأت من نبض أبناء بلدتنا، وتحديدًا بدعم كريم من عائلات برمانا العريقة والمؤمنة بمصلحة البلدة وتقدمها."



وقالت: "لم نقل في اي مناسبة ان "الاحزب تجمعنا"، من دون اننا نرحب بدعم كل ابناء البلدة بغض النظر عن انتماءاتهم، لأن برمانا بلدتنا جميعًا وحان الوقت لمجلس بلدي يليق بها وبأبنائها. "

