الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رئيس الجمهورية حيا عمال لبنان: الأزمة الحالية مهما طالت ستزول وسنخرج منها أكثر قوة وصلابة لنبني لبنان الغد

أخبار لبنان
2025-05-01 | 08:23
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رئيس الجمهورية حيا عمال لبنان: الأزمة الحالية مهما طالت ستزول وسنخرج منها أكثر قوة وصلابة لنبني لبنان الغد
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
رئيس الجمهورية حيا عمال لبنان: الأزمة الحالية مهما طالت ستزول وسنخرج منها أكثر قوة وصلابة لنبني لبنان الغد

حيا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عمال لبنان وعاملاته بمناسبة الاول من ايار، عيد العمال العالمي، معتبرًا ان "ما يقدمونه اليوم من تضحيات سيكون له اثر كبير في بناء لبنان المستقبل"، مؤكدًا ان "الدولة تضع نصب عينيها حماية حقوق العمال وتحسين ظروف عيشهم من خلال تنفيذ الإصلاحات الضرورية التي من شأنها اعادة عجلة الاقتصاد إلى الدوران وخلق فرص عمل جديدة للشباب اللبناني وتأمين شبكات الحماية الاجتماعية".

وقال الرئيس عون في معايدته العمال:
"يسرني أن أتوجه إليكم اليوم بمناسبة الأول من أيار، عيد العمال العالمي، لأحيي صمودكم وعطاءكم المستمر رغم كل الظروف الاستثنائية التي يمر بها وطننا الحبيب لبنان.

إن احتفالنا بهذا اليوم يأتي في ظل تحديات غير مسبوقة يواجهها لبنان على كافة الصعد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وفي هذه اللحظات العصيبة، أنتم من يحمل المشعل، أنتم من يحافظ على استمرارية الحياة في ربوع الوطن، وأنتم العمود الفقري الذي يمنع انهيار البنيان اللبناني بأكمله.

لقد أثبت العامل اللبناني، كما عهدناه دائمًا، أنه يملك من الصلابة والإرادة والإيمان ما يجعله قادرًا على تخطي أصعب العقبات وأشد الأزمات. فرغم تدهور القدرة الشرائية للعملة الوطنية، ورغم ارتفاع تكاليف المعيشة، ورغم شح فرص العمل وتدني الأجور، بقيتم أوفياء لوطنكم، مخلصين لمهنكم، متشبثين بالأمل في غد أفضل".

أيها العمال الأعزاء، إن ما تقدمونه اليوم من تضحيات سيكون له أثر كبير في بناء لبنان المستقبل. فالأوطان لا تبنى إلا بسواعد أبنائها، والنهضة لا تتحقق إلا بالعمل الدؤوب والجهد المتواصل. وإنني على ثقة بأن إرادة الحياة التي تتجلى في مثابرتكم اليومية، ستكون أقوى من كل عوامل اليأس والإحباط.

إن الدولة اللبنانية، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها، تضع نصب عينيها حماية حقوق العمال وتحسين ظروفهم المعيشية. ونحن نعمل بكل جهد ممكن على تنفيذ الإصلاحات الضرورية التي من شأنها إعادة عجلة الاقتصاد إلى الدوران، وخلق فرص عمل جديدة للشباب اللبناني، وتأمين شبكات الحماية الاجتماعية التي تصون كرامة العامل وتضمن له وللأسرته حياة كريمة".

وأكد الرئيس عون أن "النهوض بالواقع العمالي في لبنان ليس مسؤولية الحكومة وحدها، بل هو مسؤولية مشتركة بين جميع مكونات المجتمع. فالقطاع الخاص مدعو إلى المساهمة في خلق فرص العمل وتحسين شروط العمل، والنقابات العمالية مدعوة إلى الارتقاء بدورها في الدفاع عن حقوق منتسبيها ضمن إطار المصلحة الوطنية العليا، والمجتمع المدني مدعو إلى المساهمة في نشر ثقافة العمل المنتج والتضامن الاجتماعي".

وختم رئيس الجمهورية معايدته للعمال قائلًا: "أيها العمال الأعزاء، لقد كان لبنان وسيبقى، بفضل خبرات أبنائه وكفاءاتهم وإبداعاتهم، نموذجًا في المنطقة للنهضة والتقدم. وإنني على يقين بأن الأزمة الحالية، مهما طالت، ستزول، وسنخرج منها أكثر قوة وصلابة، لنبني معاً لبنان الغد، لبنان العدالة والازدهار، لبنان الذي يليق بتضحياتكم وبطموحات أبنائكم. في هذا اليوم المبارك، أتوجه بالتحية لكل عامل وعاملة في لبنان، لكل من يسهم بعرق جبينه في بناء هذا الوطن وصموده، ولكل من يؤمن بأن العمل هو أسمى قيمة إنسانية وأنبل رسالة حضارية. كل عام وأنتم بألف خير، وكل عام ولبنان العظيم في خير وازدهار".

أخبار لبنان

الجمهورية

لبنان:

الأزمة

الحالية

ستزول

وسنخرج

وصلابة

لنبني

لبنان

LBCI التالي
قرار بمنع المواكب السيارة خلال الأعمال الإنتخابية
توضيح من لائحة "برمانا تختار"...
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-02-12

كان 11: الجيش الإسرائيلي يبني مواقع جديدة في لبنان...ولن ينسحب منها

LBCI
خبر عاجل
2025-02-12

هيئة البث الإسرائيلية: الجيش يبني 5 مواقع عسكرية جديدة في لبنان ولا ينوي الانسحاب منها

LBCI
أخبار لبنان
2025-03-02

أرسلان: عمق الدروز كان ولا يزال وسيبقى عربيًا أصيلًا مهما كثرت الأقاويل والاتهامات

LBCI
آخر الأخبار
2025-03-27

الرئيس عون: متلزمون بالاصلاحات ولا خيار آخر لنا وهي حاجة لبنانية أكثر منها مطلب دولي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
13:15

سلامة: المعاهدات الدولية لحماية التراث بحاجة الى تطبيق فّعال

LBCI
أخبار لبنان
10:37

شيخ العقل اتصل بالسفير السعودي: لموقف عربي يوقف الارتكابات بحق الموحدين في سوريا

LBCI
أمن وقضاء
10:21

نفّذا عمليات سرقة ونشل ضمن محافظتي الجنوب وجبل لبنان...

LBCI
أخبار لبنان
10:08

تعميم من الحجار حول تحديد محيط مركز الإقتراع ومنع أي نشاط انتخابي أو دعائي ضمنه

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-04-15

رويترز: مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تعبر عن قلقها إزاء حماية المدنيين في لبنان مع استمرار سقوط شهداء جراء الغارات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار

LBCI
خبر عاجل
2025-03-27

أدرعي: قضينا على قائد كتيبة في "قوة الرضوان" التابعة لحزب الله

LBCI
أمن وقضاء
2025-04-29

سرق سائقي سيارات الأجرة منتحلا صفة عسكري متقاعد... فوقع في قبضة شعبة المعلومات

LBCI
أخبار لبنان
2025-03-19

مخاتير قضاء الهرمل طالبوا المسؤولين بالاهتمام بامن المنطقة وحمايتها

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:28

التوتر يسود على الساحة السورية الدرزية… إليكم جديد المواجهات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:46

صفحة جديدة في العلاقات اللبنانية الإماراتية

LBCI
أخبار دولية
01:24

واشنطن وكييف تبرمان اتفاقا لإعادة الإعمار واستغلال الموارد الطبيعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

خلفاً لجيفرز... مايكل جي ليني رئيساً مقيماً للجنة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

ساعات تفصلنا عن إنطلاق ماراثون بيروت...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

في المتن الشمالي الاوسط والاعلى معارك ساخنة عائليا وسياسيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

الاتصالات تعود تدريجياً إلى الجنوب: ورشة ترميم بعد الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-30

إسرائيل تقاتل على 7 جبهات وسط تحديات داخلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-30

هدوء حذر يُخيم على صحنايا السورية بعد يوم طويل نفَّذت فيه إسرائيل تهديداتها

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
04:48

ضمن مساعي البحث عن اوستن تايس... معطيات جديدة للـLBCI

LBCI
حال الطقس
02:54

منخفض جويّ معتاد لغاية الاثنين…

LBCI
خبر عاجل
07:07

بعد يوم من الإشتباكات الدامية... مقتل رئيس بلدية مدينة صحنايا رميًا بالرصاص

LBCI
خبر عاجل
13:58

معلومات للـLBCI: وزير المال وقع مرسوم التشكيلات القضائية لرؤساء التمييز في المحافظات بعدما تسلمه ظهر اليوم من وزير العدل

LBCI
أخبار دولية
04:41

"كمين" على طريق السويداء-دمشق

LBCI
أخبار لبنان
06:39

قرار من وزير الداخلية في شأن وقف سير الدراجات النارية

LBCI
أخبار لبنان
05:58

فترة الصّمت الانتخابيّ الواجب التقيّد بها خلال مراحل الانتخابات البلدية والاختيارية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:28

التوتر يسود على الساحة السورية الدرزية… إليكم جديد المواجهات

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More