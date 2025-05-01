توضيح من وزارة التربية: نتبع نهج التشارك والشفافية

ردًا على ما نشر على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص عقد تدريبات حول مفاهيم الصحة الانجابية، واعادة اثارة موضوع الاستمارة المرسلة إلى المتعلمين منذ أكثر من شهرين، وبعد المتابعة مع المركز التربوي للبحوث والانماء، نفت الوزارة والمركز التربوي نفيًا قاطعًا "عقد اي تدريبات بالخصوص المذكور، وإنما المادة المتداولة تعود لمادة قديمة منذ عام ٢٠٠٧ ، علمًا ان هذه المادة أقرت من الحكومة اللبنانية. وعلمًا ان التعميم المتعلق بتطبيق "منهاج المهارات الحياتية الخاص بالتربية على الصحة الانجابية من منظور النوع الاجتماعي، والذي حمل الرقم: 18/م/2009، فهو يعود كما هو ثابت الى العام 2009، ولم يطرأ اي تعديل او تحديث عليه منذ ذلك الوقت."



اما بخصوص المناهج، فأوضحت أن "المركز يعد راهنًا منظومة المدى والتتابع للمناهج، ولم يدخل بعد في مرحلة تطوير الموارد التعليمية او توسيع المعارف العلمية التي يتضمنها المنهج الجديد، وبالتالي فهو لم يصل بعد الى محتوى الموضوعات. واي مقاربة لأي موضوع او مواد سيكون من منظور يحترم قيم وثقافة المجتمع اللبناني. كما ان مرحلة تطوير الموارد ستكون بالتعاون الدائم والاستشارة المستمرة مع أوسع مجموعة من المعنيين والمختصين بالتربية في لبنان."



وأشارت إلى أنه "لجهة اعادة اثارة قضية الاستمارة التي سبق شرح مضمونها وسببها وملابساتها وربطها بوقائع اقل ما يقال عنها انها مختلقة، فلا تعدو سوى محاولة رخيصة لتشويه المسيرة التربوية العلمية التي تنهجها معالي وزيرة التربية في كل مقارباتها."



وكررت الوزارة التشديد على انها "تتبع نهج التشارك والشفافية،" داعيةً "جميع الصحافيات والصحافيين وناشري المواقع، الى توخي الدقة في المعلومات التي تنشر ومراجعة الوزارة حول اي قضية يريدون التطرق إليها لتوفير الموارد الضرورية والصحيحة لهم و عدم الاعتماد على اخبار لا تمت الى الوافع بصلة لا ينتج عنها سوى اثارة البلبلة و ضياع الحقيقة المنشودة."



وقالت: "في موضوع تطوير الموارد المقترحة للمنهج الجديد، فهو حتما سوف يقارب مختلف المواد ، إذ ان الاطار الوطني الذي صدر في كانون الاول 2022 راعى في شكل اساسي خصوصية المجتمع اللبناني والثقافة المتنوعة فيه، كما ان مرحلة تطوير الموارد ستكون بالتعاون الدائم والاستشارة المستمرة مع اوسع مجموعة من المعنيين والمختصين بالتربية في لبنان."



