شيخ العقل اتصل بالسفير السعودي: لموقف عربي يوقف الارتكابات بحق الموحدين في سوريا

أجرى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى إتصالاً بالسفير السعودي وليد البخاري، لوضعه في أجواء ما يجري في أشرفية صحنايا وجوارها.



وتم التشاور في عقد لقاء عاجل في دار طائفة الموحدين الدروز يضم بعض سفراء الدول المؤثرة في الواقع السوري، للدفع باتجاه اتخاذ الموقف المناسب، الذي يحقن الدماء ويوقف عمليات القتل والتنكيل، التي يتعرض لها المواطنون الآمنون في بيوتهم وقراهم، وذلك بعد التسجيلات المفبركة، وما أعقبها من مظاهر التكفير والتطرف، ولدعوة الحكومة السورية ودول القرار، للتدخل الفوري ووقف التدهور الأمني والتجاوزات والارتكابات المخيفة بحق الموحدين الدروز.

كما تم التعبير عن الخشية من انعكاسها على لبنان ومناطق اخرى، تنفيذاً لما تريده اسرائيل وما تخطط له منذ زمن.