توضيح من المرشحة لرئاسة بلدية رشميا سلوى الياس ابي صابر بشأن اللائحة التي تترأسها

صدر عن المرشحة لرئاسة بلدية رشميا سلوى الياس ابي صابر البيان التالي:



الى جانب مدير الأخبار في محطة الـLBCI المحترم، عطفاً على الخبر الذي صدر عن محطتكم الكريمة بتاريخ ٤/٣٠ و ٥/١ والذي يعرض اللائحتين المتنافستين للترشح الى رئاسة وعضوية البلدية، بأن اللائحة التي تترأسها سلوى ابي صابر تضم: يسار وتيار وطني حر وكتائب هي عارية من الصحة تماماً.



اذ أن اللائحة وهي: رشميا النهضة هي من معظم عائلات رشميا وان كان فيها شخص واحد من كل من احزاب االقوات والكتائب والتيار وهي لائحة يطغي عليها الجو العائلي بامتياز

هذه هي الحقيقة واقتضى التوضيح!".