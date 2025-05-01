"التقدمي الاشتراكي": اتفاق بين الادارة السورية وأبناء جرمانا على ترتيبات سلمية تعالج الاشكالات الحاصلة

أعلن الحزب التقدمي الاشتراكي أنه بنتيجة الاتصالات التي جرت مع الدولة السورية ومع أطراف أخرى، تم التوصل إلى اتفاق بين الادارة السورية وأبناء جرمانا على ترتيبات سلمية تعالج الاشكالات الحاصلة وتنزع بذور الفتنة.



وقال الحزب في بيان: "نتوجه بالشكر الى جميع الذين ساهموا في التوصل إلى هذا الاتفاق، نأمل من جميع الأطراف المعنية الالتزام به بغية إعادة الهدوء والاستقرار إلى المنطقة".















