لائحة "كفرمتى أمانة": لائحتنا مدعومة من كل العائلات والأحزاب في البلدة

صدر عن لائحة "كفرمتى أمانة" ما يلي:



إلى إدارة المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناشونال المحترمة:



يهمّ لائحة "كفرمتى أمانة"، التي تخوض غمار الاستحقاق البلدي، أن توضح بأنَّ لائحتنا مدعومة من جميع عائلات كفرمتى ومن جميع الأحزاب في بلدة كفرمتى، على الضفتين الدرزية والمسيحية، وذلك انطلاقاً من صيغة تحالفية فريدة ومميزة تميزت فيها بلدتنا كفرمتى.



إن هذه الخارطة من التحالفات كفيلة بتمتين التعايش وتأكيد الوحدة في بلدتنا، وتنميتها على الأصعدة كافة، نحو مستقبل مشرق.



شكراً لكم واقتضى التوضيح، مع تمنياتنا بنشر بياننا صوناً للحقيقة التي تحرصون عليها".