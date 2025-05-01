"التجديد للكل": حزب القوات اللبنانية لم يصدر أي بيان رسمي يدعم اللائحة المنافسة

صدر عن لائحة "التجديد للكل" المرشحة على انتخابات بلدية تحويطة النهر – عين الرمانة – فرن الشباك ما يلي:



"ورد في تقرير مؤسسة LBCI عن انتخابات بلدية تحويطة النهر – عين الرمانة – فرن الشباك في خلال النشرة المسائية للمحطة ليوم 1/5/2025، ما يشير الى ان لائحة "التجديد للكل" التي يرأسها المحامي جهاد أسعد شدياق مدعومة من عائلات المنطقة، الا أن لائحة "الإرادة الشعبية" المنافسة للائحتنا مقرّبة من حزب القوات اللبنانية.



نودّ التنويه إلى أن حزب القوات اللبنانية حتى الآن لم يصدر أي بيان رسمي يدعم اللائحة المذكورة، وأن الحزب حتى اللحظة لم ينشر أي قرار بدعم إحدى اللائحتين دون الأخرى، كما وأن المسؤولين المحليين في الحزب لم يصدروا أي بيان متعلّق بالانتخابات النيابية.



إن لائحة "التجديد للكل" هي مبادرة مدنية محلية تضم أخصائيين وأخصائيات من تحويطة النهر – عين الرمانة – فرن الشباك وتهدف الى تغيير واقع المنطقة من خلال مجلس بلدي متطوّر يعمل على خدمة السكان والمجتمع المحلي وتقدّم نبضاً جديداً في المنطقة يعمل على جوانب متعددة لتطويرها والتقديم لسكانها أدنى مقومات العيش الكريم.



ولدت هذه المبادرة رفضاً لواقع مرير وصلت اليه المنطقة جرّاء المجلس البلدي السابق المتقاعس عن القيام بأدنى واجباته رغم تسلّمه المهام البلدية للسنوات الـ27 الماضية".