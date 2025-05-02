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توضيح من تحالف عائلات عرمون حول تقرير للـ LBCI عن الانتخابات البلدية
أخبار لبنان
2025-05-02 | 02:55
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توضيح من تحالف عائلات عرمون حول تقرير للـ LBCI عن الانتخابات البلدية
وجّه تحالف عائلات عرمون بيانًا توضيحيًا إلى إدارة محطة LBCI، ردًا على ما ورد في نشرتها المسائية حول الانتخابات البلدية في بلدة عرمون.
وقال "جانب ادارة محطة الـLBCI المحترمة تحية وبعد، تعقيبا على ما ورد في نشرة الاخبار المسائية هذه الليلة حول الانتخابات البلدية في عرمون، يهمنا توضيح الآتي:
اولا: ان المنافسة في عرمون ليست بين مرشحين من نفس العائلة كما ورد في التقرير وان لائحة عرمون اولا هي لائحة تحالف عائلات عرمون التي اتفقت فيما بينها على مداورة الرئاسة بين سائر العائلات.
ثانيا: ان لائحة عرمون اولاً يرأسها في الانتخابات الراهنة كل من المهندس حسام الجوهري والمهندس يوسف المهتار.
ثالثا: غير صحيح ان لائحة عرمون اولاً هي لائحة الحزب التقدمي الاشتراكي اذ انها تضم أشخاصا ينتمون للحزب الديمقراطي والحزب الاشتراكي ومستقلين تماما كما اللائحة المقابلة."
أخبار لبنان
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