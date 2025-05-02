تمديد مهلة الترشيح للامتحانات الرسمية للعام ٢٠٢٥

إقفال الثانويات والمدارس والمعاهد الرسمية التي ستُعتمد كمراكز اقتراع

إقفال الثانويات والمدارس والمعاهد الرسمية التي ستُعتمد كمراكز اقتراع

القومي في صليما ردًا على تقرير للـLBCI: الانتخابات إنمائية بحتة... ونرفض تصويرها كصراع سياسي